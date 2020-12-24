شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ونظيره السوداني في زيارة لمجمع الأديان بالقاهرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مساء الأربعاء، في زيارة لمجمع الأديان بمصر القديمة بالقاهرة وبصحبته الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالسودان، والأستاذ الدكتور أسامة العبدرئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني والدكتور عبدالرحيم على محمد رئيس مجمع الفقه الإسلامي بالسودان، والدكتور عادل حسن حمزة الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي، والأستاذ عبدالعاطي أحمد عباس الأمين العام لديوان الأوقاف الإسلامي، والأستاذ منتصر عباس محمد على الأمين العام للحج والعمرة، والأستاذ محمد يوسف محمد مدير الأوقاف بولاية الخرطوم، والأستاذ السيد يعقوب النور مدير مكتب وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف بالسودان.

شملت الزيارة مسجد عمرو بن العاص (رضي الله عنه)، والكنيسة المعلقة، وقد أشاد الوفد السوداني بعظمة الحضارة المصرية واحتضان مصر لكافة الأديان، معربين عن سعادتهم بما رأوه من تسامح بين أبناء الوطن الواحد مسلمين ومسيحيين، مقدمين التهنئة للإخوة المسيحيين بأعياد الميلاد.

وأكد وزير الأوقاف المصري أن مصر بلد التسامح الديني، فيما أشاد نظيره السوداني بعمق الحضارة المصرية وروحها السمحة مؤكداً تطابق الرؤى في فهم سماحة الإسلام الاحترازية بين مصر والسودان.

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