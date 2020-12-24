شكرا لقرائتكم خبر عن بالاسم ورقم العداد.. خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يبحث كثير من المواطنين عن رابط موقع وزارة الكهرباء، كذلك «الاستعلام عن فاتورة الكهرباء» خلال الفترة الحالية، فيما حددت الشركة القابضة للكهرباء، طرق الاستعلام عن فاتورة الاستهلاك بكل شركات التوزيع إلكترونيًا.

يأتي ذلك في إطار حرص المواطنين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لمنع تكدس المواطنين أمام المصالح الحكومية، والتقليل من الزحام والطوابير بهدف تقليل انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويمكن من خلال الرابط التالي اضغط «هنـــــــا«للاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2020.

كما نوضح في السطور التالية خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء:

- تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء موقع وزارة الكهرباء المصرية.

- اختيار قسم الخدمات.

- اضغط هنا للدخول إلى الاستعلام عن الفواتير مباشرة.

- اختيار المحافظة.

- إدخال الاسم ورقم العداد.

- الضغط على زر استعلام.

كما يتيح موقع وزارة الكهرباء دفع فاتورة الكهرباء 2020

فعلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة دفع فاتورة الكهرباء 2020، عدة طرق لدفع فاتورة الكهرباء من خلال إحدى وسائل الدفع الإلكتروني، كما يمكن دفع فاتورة الكهرباء من خلال فروع شركة الكهرباء المنتشرة على جميع مستوى الجمهورية.

كما يمكن دفع فاتورة الكهرباء 2020 عن طريق شركات المحمول أو مكاتب البريد المصري أو من خلال 12 محفظة بنكية تتيح خدمة دفع فواتير الكهرباء، أو من خلال منافذ التحصيل الإلكترونية.