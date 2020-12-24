شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد مبنى مجلس المدينة الجديد ومستشفي أبوالنمرس المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد ابراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، والمهندس محمود فؤاد، رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس، مبنى مجلس المدينة الجديد، موجها بضرورة الأنتهاء من التشطيبات النهائية للمبني في الموعد المحدد لتحقيق الأستفاده للمواطنين.

وتفقد نائب المحافظ مستشفى أبوالنمرس المركزي لمتابعة أنتظام العمل والرعاية الصحية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ومن وجود الأطقم بكامل طاقتها.

ووجه نائب المحافظ بتقديم أوجه الدعم بتوفر المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة لمجابهه فيروس كورونا.

كما أعرب عن شكره وتقديره للطاقم الطبي لما يتم بذله من جهد لمواجهه فيروس كورونا المستجد.