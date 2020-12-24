شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف بالمحاور المرورية بسقارة والمريوطية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد ابراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال تطوير وتوسعة ورصف طريق آثار سقارة السياحي بداية من كوبري مثلث سقارة حتى بيت الري بطول ١،٥ كم.

بالاضافة إلى أعمال المرحله الثانية لتطوير وتوسيع ورصف طريق المريوطية الغربي بداية من كوبري مثلث سقاره حتي مرور ميت رهينة بمسافة ٥، ١ كم بنطاق مركز ومدينة البدرشين ولايجاد السيولة المرورية بنطاق المدينة.

ووجه نائب المحافظ بالأنتهاء من تنفيذ الأعمال في التوقيتات المحددة لنهو الأعمال لتيسير أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتطوير وتوسيع الطرق والشوارع الرئيسية والجانبية تمهيدا لرصفها لتيسير حركة المرور للسيارات والمواطنين وفتح محاور مرورية جديدة وتقديم أعلي مستوي من الخدمات لأهالي المحافظة.