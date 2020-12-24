شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول استجواب للحكومة من مجلس النواب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، إننا سنكون أمام برلمان جديد مختلف به مختلف الأحزاب والتيارات السياسية، وأتوقع أن يكون هناك حالة من الجدل بشأن التشريعات ولكن جميعها فى صالح الوطن والمواطن، لأن الجميع متجرد من المصلحة الشخصية للمصلحة العامة، وشباب التنسيقية وجودهم يثرى الحياة البرلمانية، وأتوقع أن يكون هناك فى برلمان 2020 استجوابات حقيقية مسئولة تساعد فى صناعة القرار.

وأضاف بكرى، أن البرلمان سيكون مسئولا فى خندق واحد مع الدولة فى مواجهة التحديات والحملات التي تستهدف الوطن، ولعل قرار البرلمان الأوروبي ليس ببعيد، وأتصور أننا سنكون برلمانا مقاتلا لأن الدولة تحتاج إلى كل جهد.

وأشار بكرى، إلى أنه سيتقدم باستجواب عن شركة الحديد والصلب بشأن ما يحدث بالشركة فى حلوان، وطلب إحاطة بشأن مشاكل وقضايا الصعيد، والصعيد سيكون حاضرا على مائدة البرلمان، والبرلمان الحالى يحظى بتركيبة حزبية كبيرة مما يساهم فى إثراء الحياة السياسية والحزبية بشكل كامل، متمنيا أن يكون قانون الإدارة المحلية من أوائل القوانين التي تصدر عن البرلمان المقبل.

وكان قال المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، إن البرلمان الجديد يشهد مشاركة كبيرة من المرأة، بواقع 148 نائبة منتخبة، لافتا إلى أن أكبر الأعضاء المنتخبين سنا هى النائبة فريدة الشوباشى، وأصغر الأعضاء سنا هما النائبين أبانوب عزت وفاطمة السيد، مضيفا أن رئيس الجمهورية لديه صلاحية تعيين 5% نصفهم على الأقل من السيدات.

وأشار المستشار محمود فوزى، خلال تصريحات صحفية عقب انتهاء فعاليات اليوم الثانى لاستقبال النواب، إلى أن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب القادم ستراعى الإجراءات الاحترازية، للظهور بمظهر يليق بحجم مصر، لافتا إلى أنه سيكون هناك تحضير للجلسة الافتتاحية بين الأمانة العامة ورئيس الجلسة الأكبر سنا بوصفه من يدير الجلسة حتى انتخاب رئيس المجلس فى الجلسة.

وأضاف فوزى، أن توقيت موعد عقد برلمان 2021 جلسته الافتتاحية يحدده رئيس الجمهورية فى قرار دعوة البرلمان للانعقاد، موضحا أنه لا يمكن للنائب مباشرة مهام العضوية إلا بعد أداء اليمين الدستورية، مشيرا إلى أن هناك نائبين توفاهما الله بعد إعلان فوزهما؛ أحدهما منتخب بالقائمة والاخر منتخب فردى، حيث سيتم خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان القادم إعلان خلو مقعدهما، لافتا إلى أن النائب المنتخب بنظام القائمة سيتم تصعيد الاحتياطى له فى القائمة، وبالنسبة للفردى يجرى انتخاب تكميلى.

ولفت إلى أن تعديل لائحة البرلمان لها إجراءات منصوص عليها، مشيرا إلى أن التمثيل داخل اللجنة العامة للبرلمان للأحزاب التى حصلت على عشرة مقاعد فأكثر، مؤكدا أن العلاقة بين مجلسى النواب والشيوخ قائمة على الاحترام والتعاون وحددها الدستور بنصوص واضحة.