شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تدرس استخراج اشتراكات للقطارات الروسية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس هيئة السكة الحديد استخراج اشتراكات على القطارات الروسية الجديدة التى بدات إدخالها على الخطوط الرئيسية وإتاحة خدمة الاشتراكات بكافة أنواعها على هذه النوعية من القطارات الجديدة، حيث لم يشمل قرار تسعير تذاكر القطارات الروسية مع بداية إدخالها الخدمة منذ أسابيع وجود اشتراكات عليها وقصر استقلالها بموجب تذاكر الرحلة الواحدة فقط. وقالت مصادر مسئولة لـ"الخليج 365"، إنه مع تتابع إدخال القطارات الروسية الخدمة وإحلالها محل قطارات الدرجة الثانية (المميزة)، حيث يتم سحب القطارات المميزة العاملة حاليا على الخطوط الرئيسية للدفع بها على الخطوط الفرعية ليحل محلها فى مواعيد قطارات روسية جديدة، مشيرة إلى سحب أغلب القطارات المميزة العاملة على الخطوط الرئيسية خصوصا خطوط الصعيد والدفع بدلا منها بقطارات روسية.

وأضافت المصادر، أنه مع تنفيذ خطة الإحلال والاستبدال انحصر أعداد القطارات الدرجة الثانية القديمة على الخطوط الرئيسية بعدما حل محلها تباعا القطارات الروسية، لذلك تدرس الهيئة استخراج اشتراكات عليها وإتاحة استقلال القطارات الروسية بالاشتراكات، خصوصا أن كافة الاشتراكات المدعمة لا تجيز لحاملها سوى استقلال قطارات الدرجة الثانية المميزة التى تم سحب أغلبها من الخطوط الرئيسية.

وأكدت المصادر، أن الاشتراكات المدعمة مثل الطلبة وكبار السن لا يُسمح لهم سوى باستقلال القطارات العادية، متابعة: "القطارات الروسية التى حلت محل أغلب القطارات المميزة ليس عليها اشتراكات لذلك من الضرورى توفير البديل للقطارات التى جرى سحبها من الخطوط الرئيسية المتمثل فى إتاحة اشتراكات على القطارات الروسية الجديدة".

وكان استقبل ميناء الإسكندرية دفعة جديدة من العربات الروسية الجديدة المتعاقد عليها مع شركة ترانسماش هولدينج الروسية، تضم 13 عربة ذات تهوية ديناميكية تم شحنها بحرا منتصف الشهر الجارى قادمة من روسيا، ليترفع عدد العربات الروسية التي وصلت حتى الآن من الصفقة الأكبر فى تاريخ هيئة السكة الحديد إلى 151 عربة عادية (ذات تهوية ديناميكية.

وأوضحت المصادر أن هيئة السكة الحديد استقبلت حتى الآن 173 عربة روسية جديدة ذات تهوية ديناميكية (عادية) ضمن المتعاقد مع شركة ترانسماس هولدينج الروسية لتصنيع وتوريد 1300 عربة عادية ومكيفة، حيث أنها تستقبل دفعات شهرية من صفقة العربات الروسية بواقع 35 عربة شهريا، وتقوم بإدخال الخدمة على الخطوط الرئيسية قطارات روسية جديدة شهريا بمتوسط 3 قطارات كل شهر.

وأشارت المصادر أن الهيئة قامت بتغيير تركيب عربات بعض القطارات المميزة العاملة على الخطوط الرئيسية (خطوط المسافات الطويلة) بعربات روسية جديدة مع احتفاظها بمواعيد قيامها بجداول التشغيل، كما قامت بالدفع بقطارات روسية جديدة في مواعيد جديدة، حيث أن العربات الروسية الجديدة الـ 1300 سيتم تشغيلها بالكامل على الخطوط الرئيسية.

وأكدت المصادر أن كافة العربات الجديدة الروسية سواء العادية أو المكيفة ستعمل على الخطوط الرئيسية بالوجهين البحرى والقبلى فقط، حيث ستحل محل بعض عربات القطارات المكيفة والمميزة العاملة حاليا المخطط نقلها لتعمل على الخطوط الفرعية بين المحافظات وخطوط الضواحى، حيث بدأت الهيئة فعليا في استبدال عربات بعض القطارات المطورة بالخطوط الفرعية بعربات أخرى مميزة ممن تم سحبها من الخطوط الرئيسية تزامنا مع إدخال العربات الروسية الخدمة.

يذكر أن الاتفاق مع التحالف الروسى المجرى الذى تقوده شركة ترانسماش هولدينج يشمل توريد العربات الـ 1300 بالكامل خلال 40 شهرا من تاريخ تفعيل التعاقد الموقع، ويضم التعاقد تصنيع وتوريد 800 عربة مكيفة، بينهم 500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة فى تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة، بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية "مميزة".