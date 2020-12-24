شكرا لقرائتكم خبر عن ختام ماراثون الانتخابات الطلابية بانتخاب رؤساء الاتحاد ونوابهم بالجامعات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم الجامعات اليوم الخميس أعمال الانتخابات الطلابية،. بانتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه وأمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة ،وذلك بعد الانتخابات من انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات، بحسب الجدول الزمنى لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات.

وتنص للائحة الإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017، حيث نصت المادة 21 على أن يتم انتخاب رئيس اتحاد الكلية أو المعهد ونائبه من بين أمناء وأمناء مساعدى لجان أنشطة الكليات أو المعاهد ويتم انتخاب رئيس اتحاد الجامعة ونائبه من بين رؤساء الاتحادات ونوابهم بالكليات والمعاهد على أن تعاد الانتخابات فى كليات الرئيس ونائبه على المقاعد التي كان يشغلان إياها قبل انتخابهما ، ويتم انتخاب أمناء وأمناء مساعدى لجان أنشطة الجامعة من بين الأمناء والامناء المساعدين للجان المناظرة بالكليات والمعاهد على أن تعاد الانتخابات فى لجان الأمين والأمين المساعد على المقاعد التي كانا يشغلان إياها قبل انتخابها،