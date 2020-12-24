لا تخرج للأماكن العامة.. الصحة العالمية تحدد 8 خطوات لاتباعها حال ظهور أعراض كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي: أعلنت منظمة الصحة العالمية دليلا مبسطا للمواطنين للتعامل حال ظهور أعراض فيروس كورونا المستجد عليهم خلال موسم الأعياد. وتضمنت الخطوات التي يجب اتباعها حال ظهور الأعراض على الشخص ما يلي: - ارتدٍ الكمامة. - اتصل بمقدم الرعاية الصحية. - راقب الأعراض لمدة 14 يوماً. - تعاون مع إجراءات تتبع المخالطين. - واظب على غسل يديك. - لا تخرج للأماكن العامة. - حافظ على التباعد البدني. - حافظ على التهوية الجيدة.

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