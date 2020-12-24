مسيرة النقد الأدبي من العصر العباسي للجاهلي.. "الجذور التراثية" مؤلَف جديد لوزير الأوقاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أطلق وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مؤلفه الجديد تحت عنوان: "الجذور التراثية"، حيث يؤرخ فيه لمسيرة النقد الأدبي من العصر الجاهلي إلى العصر العباسي.

وخلال الكتاب، يبرز وزير الأوقاف أهم الملامح والرؤى النقدية في كل عصر من هذه العصور، بمقاييس تلك العصور لا بمقاييس غيرها للنقد الأدبي.

ويؤكد وزير الأوقاف، أن العقلية العربية لم تكن أبدا عقلية جامدة، بل كانت عقلية واعية وفطنة ناضجة، فهم أرباب الفصاحة والبلاغة والبيان، وإن اقتضت طبيعة حياتهم الأولى أن يكون نقدهم فطريا ذاتيا.

ويبين الوزير، أن النقد شأن سائر العلوم والفنون التي تتطور عبر الزمن لبني لاحقها على سابقها حتى تستوي فنا مكتمل الأركان شأن سائر نظريات التطور والارتقاء، كما يوضح أن تلك الجذور التراثية قد شكلت منطلقا ومرتكزا قويا لنظريات النقد الأدبي العربي في عصوره المختلفة وصولا إلى العصر الحاضر.