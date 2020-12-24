شكرا لقرائتكم خبر عن حملات تطهير في الحوامدية.. وضبط 10 مقاهي مخالفة بالدقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام مجلس مدينة الحوامدية بالتنسيق مع ادارة الشباب والرياضة والادارة التعليمية والطب البيطري والادارة الصحيه بالحوامدية بعمل حملات تعقيم وتطهير بشكل دوري كأجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث تم تعقيم وتطهير الوحدات الصحية، تحت اشراف المهندس مجدي محمد محب، رئيس مدينة الحوامديه.

وفي أوسيم، تم رفع أكثر من 280 طن مخلفات صلبة وتراكمات من منطقة الجمعية بنطاق وحدة برطس، وذلك في إطار تعليمات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، للارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل.

وفي الدقي، تم ضبط 10 مقاهي غير ملتزمه تقدم الشيشه ومتعدية على الطريق، حيث قام الحي بالتنسيق مع قسم شرطه الدقي وشرطه المرافق بعمل حمله مكبره لضبط الكافيهات المخالفه بتقديم الشيشه، وكذا المتجاوزه عن نسبه الاشغال المقرره والمسببة لاشغال الطريق العام حيث تم رفع ٣٥٥ اشغال و١٠٧ شيشه، وتم ايداع جميع المحتويات في مخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.