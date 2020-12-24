شكرا لقرائتكم خبر عن هيكلة الوزارات استعدادًا للانتقال لـ«العاصمة الإدارية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يتولى، بالتعاون مع إحدى المؤسسات العالمية، إعادة هيكلة الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، فى إطار جهود الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وشدد «مدبولى»، خلال اجتماع الحكومة، الأربعاء، على ضرورة متابعة كل وزير بنفسه هذه الإجراءات، وحضور الاجتماعات مع رئيس الجهاز، لمراجعة المقترحات الخاصة بهذا الشأن، واعتماد الهياكل الجديدة لكل الوزارات.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقريرًا حول مشروع منصة «مصر الرقمية»، وقال «طلعت» إن منافذ تقديم خدمات «مصر الرقمية» تشمل البوابة الإلكترونية أو تطبيق الهاتف المحمول، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمة والاتصال من خلال الخط الساخن «15999»، أما طرق السداد فتكون من خلال بطاقات «فيزا وماستر كارد وميزة» والبطاقات الافتراضية من خلال المحافظ الإلكترونية، إلى جانب نقاط التحصيل المنتشرة بالمحافظات للدفع النقدى، لافتًا إلى أن خدمات التوصيل بالبريد تتضمن رخص القيادة والمركبات وبطاقات التموين.
وشمل الإطلاق الأول من منصة «مصر الرقمية» 34 خدمة فى قطاعات «التوثيق، والتموين، والمرور، والمحاكم»، بينما تضمن الإطلاق الثانى 30 خدمة فى قطاعات «الأحوال الشخصية، والإسكان الاجتماعى، والحصول على خدمات الشهر العقارى والمحاكم، وخدمات السجل التجارى، والصحة».
كما شهد «مدبولى» مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية وصندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، بشأن وضع إطار تعاونى مع الصندوق لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى الفرص الاستثمارية المقدمة من قِبَل الجهاز.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن تنفيذ باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2021، إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964، بشأن رسوم التوثيق والشهر.
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