شكرا لقرائتكم خبر عن 335 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بزيادة 33 مليار جنيه عن العام السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت جملة الأجور وتعويضات العاملين بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021 نحو 335 مليار جنيه، مقابل 301 مليار و115 مليونا خلال السنة الماضية، بزيادة قدرها 33 مليارا و885 مليون جنيه.

وبلغت مُخصصات الأجور والبدلات النقدية والعينية نحو 251 مليارا و44 مليون جنيه، منها 86 مليارا و325 مليون جنيه للوظائف الدائمة، و6 مليارات و36 مليونا للوظائف المؤقتة، و105 مليارات و129 مليون جنيه مكافآت، منها بدل المهن الطبية والذى بلغ 5 مليارات و7 ملايين جنيه، بزيادة قدرها 2 مليار و299 مليون جنيه عن مُخصصات العام المالى السابق التى بلغت نحو 2 مليار و708 ملايين جنيه، مُحققة نسبة زيادة قدرها 84.9%، وهى أعلى نسبة زيادة فى الباب الأول من الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بزيادة بدل المهن الطبية.

وبلغت مُخصصات المزايا النقدية نحو 12 مليارا و888 مليون جنيه، بزيادة قدرها 125 مليون جنيه، وبلغت مُخصصات المزايا العينية نحو 8 مليارات و8 ملايين جنيه، بزيادة قدرها 997 مليون جنيه.

وخصصت الموازنة العامة للدولة 36 مليارا و716 مليون جنيه للمزايا التأمينية للعاملين بالدولة، مقابل نحو 32 مليارا و446 مليون جنيه بموازنة العام الجارى، بزيادة قدرها 4 مليارات و270 مليون جنيه، حيث بلغت حصة الحكومة فى صندوق التأمين الاجتماعى للحكومة نحو 29 مليارا و176 مليون جنيه، بزيادة قدرها 3 مليارات و205 ملايين جنيه.