شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: امتحان الترم للصفين الأول والثانى الثانوى على التابلت بأسئلة تقيس الفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى بالترم الأول ستعقد إلكترونيا على التابلت وبدرجات، مشيرة إلى أنها ستكون أسئلة تقيس الفهم وفق نظام التقييم الجديد، على أن يجرى إعلان جدول الامتحانات خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الأسئلة ستكون فى مقرر الفصل الدراسى الأول، وستحدد الوزارة مكان أداء الطلبة للامتحان سواء فى المدرسة أو المنزل ولكن الأرجح أنها ستعقد داخل المدارس لمراقبتها بشكل جيد وأداء الطلبة الامتحان لتقييم مستواهم الحقيقى.

وقررت الوزراة عدم احتساب الأيام الباقية من الفصل الدراسى الأول ضمن أيام الغياب - لمن يرغب فى ذلك - مع استمرار فتح المدارس أمام الطلاب الراغبين فى الحضور واستمرار العمل بمجموعات التقوية، وعلى المدرسة توجيه الطلاب من الصف الرابع الابتدائى وحتى الصف الثالث الإعدادى لمتابعة القنوات.

وأوضحت الوزارة استمرار الدراسة لمدة ثلاثة أسابيع من اليوم، على أن تكون امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بدءًا من يوم الأحد الموافق 10 يناير 2021 وحتى نهاية الفصل الدراسى الأول ليكون هناك مساحة كافية لإعداد جداول امتحانية تتيح تطبيق الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد الاجتماعي بين الصفوف.