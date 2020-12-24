شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة تطلق اليوم معسكر "اتكلم عربى" لأطفال المصريين بالخارج بالسعودية والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، أبناء المصريين في الخارج في السعودية والكويت من الفئة العمرية (6-14 سنة) -بصحبة أولياء أمورهم- إلى الانضمام لمعسكر "اتكلم عربي" الذي سينعقد على مدار يومين الخميس والجمعة 24 - 25 ديسمبر وذلك عبر تطبيق "زووم"

وقالت وزارة الهجرة ، إن ذلك يأتي إيمانًا بضرورة ترسيخ الهوية الوطنية لدى أبنائنا بالخارج وتشجعيهم على تحدث اللغة العربية في ضوء مبادرة "اتكلم عربي"..

وناشدت وزارة الهجرة كل من يرغب في الاشتراك سرعة التسجيل في النموذج المتاح على الرابط التالي:

https://forms.gle/ML2E7YkdgTRFUcC17

يذكر أن مبادرة "اتكلم عربي"، والتي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حظيت مؤخرا برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتكون من اليوم أحد المبادرات القومية والتي تستهدف ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية، وكذا الحفاظ على الهوية وتعريف أبنائنا بالخارج التراث والعادات والتقاليد والقيم المصرية.

وكلف الرئيس وزارة الهجرة بالعمل على البث المباشر للأحداث المصرية الهامة (سياسية، رياضية، ثقافية وفنية..)، والعمل على زيادة الترابط بين الأبناء المصريين في مختلف الدول والقدرة على بث المعلومات الصحيحة الخاصة بالشأن المصري، وكذلك التذكير والتعريف بالمناسبات الوطنية والدينية وتوقيتاتها.