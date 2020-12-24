شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة تستغيث بالرئيس السيسي: «انقذني وأبنائي المعاقين من الطرد للشارع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استغاثت سيدة، أم لشابين من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالرئيس عبدالفتاح السيسي لإنقاذ أسرتها من التشرد في الشارع، بعد حصول أصحاب المنزل الذي تقطنه على حكم قضائي بطرها وابنيها من شقتها «إيجار قديم».

عايدة حميد فريد، 37 سنة، تقول لـ«المصري اليوم»: «أعكف على تربية ابني عمر، 19 سنة، وابنتي أمنية، 16 سنة، من أصحاب الهمم، ويعانيان من ضمور في المخ، وفوجئت باصحاب المنزل يطالبوني بإخلاء الشقة».

طالبت السيدة أصحاب المنزل مهلة بضعة أيام حتى تتمكن من توفير مسكن آخر، ولجأت إلى ديوان محافظة السويس لبث شكواها، لكن موظفي الديوان لم يسمحوا لها بالمرور، ورُفض طلبها للحصول على مأوي لها ولابنيها.

تضيف الأم لـ«المصري اليوم»: «أبوأولادي توفي منذ 4 أعوام، وتطلقت منه لعدم إنفاقه علينا، ومعاشه لا يكفي احتياجات أسرتنا أمام غلاء المعيشة، وأحيانا نبيت دون عشاء، وبعض جيراننا البسطاء يقدمون لنا مساعدات بسيطة».

تعاني السيدة عايدة من الغضروف الذي أجبرها على التوقف عن العمل في مخبز منذ عدة سنوات، مشيرة إلى أنها تقدمت إلى قسم شرطة الأربعين لعمل بلاغ: «قابلت ضابط طيب القلب تعاطف معي وقالي توجهي بسرعة إلى الحي».

وفي الحي، لم تجد السيدة عايدة أية استجابة على طلب توفير مسكن، كما تقدمت باستغاثة لنائب بمجلس الشيوخ، وتقول: «لم أترك جمعية خيرية إلا وذهبت إليها، جميعهم رفضوا مساعدتي، وإحدى الجمعيات اعطتني 100 جنيه».

كانت «المصري اليوم» نشرت استغاثة للسيدة عايدة عام 2017 بعنوان «عايدة: أحلم بعلاج أبنائي المعاقين»، وعندما غرقت شقتها بالمياه الجوفية قام محافظ السويس حينها، اللواء أحمد حامد، بإرسال بطاطين لها وأمر بحل مشكلة شقتها.