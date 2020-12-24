شكرا لقرائتكم خبر عن رش وتعقيم شوارع دسوق ليلًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت شوارع مدينة دسوق أعمال رش وتطهير، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة دسوق، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، واستغلال أوقات غلق المحال والمقاهي.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه شدد على استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدن والقرى وبالمصالح الحكومية على مدار الساعة، سواء بالفترة الصباحية أو المسائية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.