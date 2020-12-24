شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ مطروح تتفقد مستشفيات الحميات والصدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الأربعاء، نائبته الدكتورة دينا عثمان بتفقد مستشفيات الحميات والصدر، للاطمئنان على جاهزية المستشفيات لاستقبال أي حالات كورونا.

يأتي ذلك ضمن المرور الدورى على مستشفيات مطروح ومتابعة جاهزيتها في أي وقت لاستقبال أي حالات اشتباه بالاصابة بفيروس كورنا والاطمئنان على توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية الكافية للاطباء واطقم التمريض والعاملين بالمستشفى والالتزام تنفيذ الاجراءات الوقائية خاصة ارتداء الكمامات والقفازات، والتباعد حفاظا على سلامتهم ومنع انتشار فيروس كورونا، بالاضافة إلى التشديد على تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم خاصة بطرقات المستشفى ودورات المياه حفاظا على صحة الأطقم الطبية والمرضى والعاملين.

وكلف المحافظ بمتابعة الإجراءات الطبية المتبعة في التعامل مع أي حالات مشتبه إصابتها بفيروس كورونا أو الحالات الايجابية وكيفية التعامل والعناية بكافة الحالات والشكاوى الواردة، وكذلك استقبال أي استفسارات أو شكاوى خاصة مع التاكيد على توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية وتعويض المستهلك منها دوريا.