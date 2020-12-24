شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الرعاية الصحية يهنئ الخليج 365 بالفوز بجائزة الصحافة الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزيرة الصحة والسكان لشؤون الرقابة والمتابعة ومدير مشروع التأمين الصحى الشامل ”الخليج 365” لحصوله على جائزة الصحافة الذكية من نادى دبى للصحافة .

وقال الدكتور أحمد السبكى لليوم السابع فى تهنئته، إن جريدة الخليج 365 تمثل نموذجا متطورا للصحافة النزيهة والمتطورة التى تضع المواطنة والمواطن نصب عينها، مؤكدا أن الموقع الإلكترونى يتمتع بالمصداقية الكبيرة فى العرض والتحليل والتناول المحترف للقضايا المجتمعية. وأضاف السبكى، أن الخليج 365 من الصحف التى تدعم توجهات الدولة وتنير الطريق السليم والصحيح للمواطن وتستهدف الوعى الكامل للمواطن على كل المستويات والأصعدة. وتابع: دائما ما يبهر قرائه بكل جديد ومتنوع، والموقع به كم كيفى وكمى كبير من المعالجات المهنية للقضايا المختلفة.. متابعًا: "الخليج 365 من الصحف المهنية التى تتناول بالعرض والتحليل مشروع التأمين الشامل ويقوم بمتابعته بشكل دائم بمعنى أنه يوفر للمواطن المعلومة الخدمية بكل صورها وهو ما يسهم فى نجاح المشروع وانتشاره خاصة مسالك وسبل التوعية".

وفاز موقع ”الخليج 365”، بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365‪.

جائزة الصحافة العربية، جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسى، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادى دبى للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.