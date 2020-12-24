شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة كبار العلماء تعلن تقدم 310 باحثين من 12دولة بمسابقة الأزهر للبحوث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الشيخ على خليل، أمين عام هيئة كبار العلماء ، إن أكثر من 310 باحثين وباحثات سجلوا بمسابقة الأزهر العالمية للبحوث ، التى أعلن عنها الأزهر الشريف منتصف الشهر الماضى، والتى تضم خمسة فروع؛ هى : العقيدة والفكر المعاصر ، وموضوعه : الأصول الفكرية الجماعات التطرف ودور المؤسسات التعليمية في مواجهتها ، والفرع الثاني الفقه الإسلامي وأصوله ، وموضوعه : أثر التقدم التقني على مسائل الأحوال الشخصية ، أما الفرع الثالث فهو التفسير وعلوم القرآن ، وموضوعه : الحداثة وتفسير نصوص الوحي ، والفرع الرابع الحديث وعلومه ، وموضوعه : حركات التشكيك في السنة النبوية : الشبهات والمآلات ، أما الفرع الخامس والأخير فهو اللغة العربية وآدابها ، وموضوعه : خطوات التجديد في التراث البلاغي والنقد الأدبي .

ولفت الشيخ خليل إلى أن الإقبال على المسابقة يأتي من كون الأزهر المرجع الأساسي في الشئون الإسلامية ، والحصن الفكري والثقافي للعالم الإسلامي ، مبيناً أن المشاركين المصريين وصل عددهم لـ 217 باحثا وباحثة ، كما وصل عدد المتقدمين من خارج مصر قرابة المائة في المستويات الخمسة للمسابقة ، والتي تمهد للبت في المسائل المستجدة في حياة الناس على أساس شرعی ، من خلال بحوث علمية تتسم بالأصالة والجدية والعمق والموضوعية والتجرد ، تكون مرجعا لا غنى عنه ، وتبعث في الوقت نفسه روح التجديد المنضبط ، وإثراء حركة الاجتهاد في الفكر الإسلامی ؛ بمناقشة المسائل الجزئية التي هي محل التجديد ، وإعلان فيصل القول فيها .