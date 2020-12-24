بمبادرة مصرية.. العالم يحتفل بيوم الأخوة الإنسانية العالمى 4 فبراير من كل عام (انفوجراف)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بالإجماع يوم 4 فبراير ليتم الاحتفال به سنويا "اليوم العالمى للأخوة الإنسانية"، ضمن مبادرة قدمتها كل من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين. وجاءت هذه المبادرة كاعتراف دولى بوثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية التى وقعها الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والبابا فرانسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، فى أبوظبى فى 4 فبراير 2020.

يوم الاخوة الانسانية 4 فبراير

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