شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس الفلسطينى السابق مهنئًا الخليج 365: الأذكياء يصنعون الصحافة الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم السياسى الفلسطيني، محمد رشيد المستشار السابق للرئيس الراحل ياسر عرفات، التهنئة لمؤسسة ”الخليج 365” بعد حصولها على جائزة الصحافة الذكية، من نادى دبى للصحافة.

وقال تغريدة له عبر موقع التدوينات المصغر "تويتر": "الأذكياء يصنعون الصحافة الذكية، مبروك لطواقم الخليج 365 من البواب والحاجب وصولا لقيادة التحرير برئاسة الصديق الأستاذ خالد صلاح على جائزة الصحافة الذكية بدبي، والإجادة والتنوع بين مدارس الصحافة المصرية، في الخليج 365 تجد لمسات مصطفى أمين كما تجد لمسات محمد حسنين هيكل".

وفاز موقع ”الخليج 365”، بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365‪.

وجائزة الصحافة العربية، جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسى، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادى دبى للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة