شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: الغرامة أو الغلق عقوبة إقامة الحفلات فى المحال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، لن تكون هناك أى احتفالات ثقافية أو سياحية هذا العام لمنع التجمعات وستكون عقوبة من يخالف هذه التعليمات فرض الغرامات المالية أو الغلق، مؤكدا أنه تم إغلاق حوالى 2585 مقهى بالإضافة إلى السناتر والمطاعم والورش، وتم غلق أكثر من 9400 منشأة لعدم التزامها بالمواعيد المقررة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان لبيب ببرنامج 90 دقيقة والمذاع على قناة المحور، أن وزير القوى العاملة قرر تخفيض قوة العاملين في الوزراة وقطاعات العاملين خارج الديوان بنسبة 50% وشاملة للسيدات التي ترعى أطفال أقل من 12 سنة وأصحاب الأمراض المزمنة وكل القطاعات المعنية اتخذوا كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة.

وتابع، بالإضافة إلى استمرار في أعمال التطهير والتعقيم بصفة دائمة وتعقيم خطوط النقل للموظفين وارتداء الكمامة في كافة مسارات المحافظات على مستوى الإدارات المحلية المختلفة ووسائل النقل العامة والتنسيق من المحافظين مع مديريات الأمن لتكثيف الحملات على وسائل النقل لنتأكد من التزام أهلنا بالمحافظات باتخاذ الإجراءات والتشديد على المحلات والمطاعم والمولات بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة والتأكيد على معاقبة المخالفين ومنع تقديم الشيشة فى المطاعم والمقاهى واستمرار إغلاق دور المناسبات وعدم إقامة سرادقات العزاء.