شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تؤكد استمرار تقديم الخدمات للمواطنين وتطالب بتنفيذ إجراءات الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن السيد القصير، وزير الزراعة، شدد على أهمية تنفيذ الإجراءات الاحترازية داخل المنشآت، منعًا لانتشار فيروس كورونا، وذلك تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء.

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن الوزارة ستستمر في تقديم الخدمات للمواطنين بشكل كامل، كما تم خلال الموجة الأولى، لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

ولفت إلى اتخاذ الإجراءات من تقليل أعداد العمالة التي لا تقدم خدمات للجمهور، والحفاظ على التباعد بينهم أثناء تقديم الخدمات، مشيرًا إلى نشر الوعى من خلال قطاع الإرشاد والقنوات المتخصصة الخاصة بالوزارة عن كيفية التعامل مع فيروس كورونا وكيفية مواجهة الأزمة.

وأشار متحدث الزراعة إلى التنسيق ما بين أجهزة الدولة، لتسهيل إجراءات فتح أسواق جديدة، متابعًا: «فتحنا أكثر من 22 سوقًا هذا العام، ونستمر في التوسع في الأسواق الخارجية».

ومن جانب أخر، شدد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقرر وزير الزراعة تطبيق تناوب حضور العاملين بما يضمن انتظام سير العمل بالشكل المطلوب، فضلا عن حظر تجمع العاملين واتخاذ كافة الإجراءات بما يضمن التباعد.

وشدد وزير الزراعة على ضرورة الالتزام التام بإرتداء الكمامات الواقية داخل مقار العمل، وعدم السماح بالدخول للعاملين او المتعاملين بدون الكمامة.

وشملت التعليمات بأن يتم التعامل مع الجمهور من خلال مكتب الادارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة، كذلك تفعيل كافة الخدمات الإلكترونية التي يمكن التعامل من خلالها.

وأكد وزير الزراعة على الالتزام بالنظافة العامة في كافة الطرقات بالمؤسسات التابعة للوزارة، وتوزيع المطهرات، والتعقيم الدائم والمستمر لمباني الوزارة وهيئاتها، مع وجود أجهزة كشف الحرارة على كافة الابواب ومداخل الوزارة وهيئاتها المختلفة، مع التأكيد من استمرار تفعيل الخدمات الالكترونية الخاصة بالشكاوى وخدمة المواطنين.

وشدد القصير على ضرورة توعية المواطنين والمزارعين بمختلف محافظات وقرى مصر، للمساهمة في الحد من انتشار الفيروس وكيفية الوقاية منه بكافة الوسائل.