شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى الموافقة المستنيرة التى اشترطت وزارة الصحة التوقيع عليها للحصول على اللقاح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة والسكان، إن كل من يحصل على لقاح كورونا الجديد سيوقع على الموافقة المستنيرة، والتى تتضمن التعليمات التى سيتبعها كل من يحصل على اللقاح وطريقة المتابعة والتعريف بالأعراض التى يمكن أن يتعرض لها.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الموافقة المستنيرة تتضمن أيضا الالتزام بالحصول على الجرعتين المتعلقين باللقاح، مضيفة أنها شرط أساسى للحصول على اللقاح، وتكون ضمن توجيهات وتعليمات منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الموافقة المستنيرة وثيقة هامة فى إجراءات الحصول على اللقاحات التى جرى ترخيصها من هيئة الدواء الأمريكية للطوارئ.

الجدير بالذكر، أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان عقدت الأربعاء، مؤتمرا بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، للإعلان عن المستشفيات التي تم إدراجها لتقديم الخدمات الطبية لمرضي فيروس كورونا المستجد،والإعلان عن التفاصيل الخاصة بتقديم خدمات لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.