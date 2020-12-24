شكرا لقرائتكم خبر عن رجل الأعمال خلف الحبتور: أهنئ إدارة الخليج 365 بقيادة خالد صلاح على الجائزة المميزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ رجل الأعمال الإماراتى خلف الحبتور، اليوم الأربعاء، موقع الخليج 365 بمناسبة فوزه بجائزة الصحافة العربية فى فئة الصحافة الذكية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إمارايتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى.

وكتب رجل الأعمال الإماراتى، عبر حسابه بموقع تويتر: "أتمنى لصحيفة الخليج 365 كل التوفيق وأهنئ إدارتها الكريمة بقيادة الاستاذ خالد صلاح على هذه الجائزة المميزة كل التوفيق".



خلف الحبتور عبر تويتر

وفاز موقع ”الخليج 365”، بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365‪.

يشار أن جائزة الصحافة العربية جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسي، الذي وضعه نادي دبي للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء في اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادي دبي للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.