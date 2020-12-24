شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: لا تكشف أسرار بلدك وعليك أن تحفظ وطنك فى أبهى صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال قداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال عظته مساء اليوم الأربعاء بالمقر البابوي بالكاتدرائية: "لا تكشف أسرار بيتك وبلدك، لا تدخل كل إنسان إلى بيتك فإن مكايد الغشاش كثيرة دائما نوصي من يتزوج حديثًا أن يكون بيتك مكنونا، ومن أكبر الأخطاء أن أسرار البيت تكون خارجه، من الأخطاء الشائعة في هذا الزمان أن الناس تصور وتنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، للأسف يوجد مكايد الغشاش تستخدم أي شىء للشر، انتبه كل يوم نسمع عن أشكال من الغش والنصب والجريمة، هذا معناه أن ممكن أي إنسان شرير يستخدم أي شىء مكيدة لبيتك أو لبلدك بيتك الكبير هو وطنك يجب أن تحتفظ بأسراره جيدًا، المفروض أن تحفظ وطنك في أبهى صورة ممكنة لا تكشف أسرار بيتك ولا بلدك".

وأضاف البابا خلال عظته مساء اليوم: في بداية صوم الميلاد تأملنا في سفر يشوع بن سيراخ ويسمى سفر الحكمة، وهذا السفر يبدأ بعشرات الآيات التي تبدأ بـ"لا" الناهية والأسابيع الماضية تحدثنا عن: لا تكن قاسيا، لا تكن ثرثارا، لا تكن مغرورا، لا تكن صغير النفس، اليوم نتحدث عن لا تكشف أسرارك. أريد أن أقرأ معك اليوم من سفر ملوك الثاني الإصحاح العشرون، واركز معك اليوم في كذا نقطة، وهي لا تكشف أفكارك.

وتابع البابا: لا تكشف أفكارك حتى لو كانت جيدة وهنا يقصد أن ليس كل ما بداخلك تكشفه وهنا الفرق بين البيت والشارع، فالبيت له باب والشارع مكشوف البيت له خصوصيات، فلا تطلع على سر صديقك ولا عدوك احتفظ بسرك وخصوصياتك إلى أن يصير حقيقة تحدث بعد ذلك دع النجاح يحدث الضجيج، إذا لم تستطيع أن تحفظ لسانك وأسرارك وتكون أمينا عليها فلا تكشف أفكارك.