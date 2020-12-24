شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ونظيره السودانى يفتتحان اليوم المعسكر التثقيفى للأئمة بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ونظيره السودانى، الشيخ نصر الدين مفرح اليوم الخميس، المعسكر التثقيفى المشترك للأئمة المصريين والسودانيين بالإسكندرية، وذلك بمعسكر أبى بكر الصديق التابع لوزارة الأوقاف المصرية بمدينة الإسكندرية.

وذكر بيان لوزارة الأوقاف اليوم، أنه من المقرر أن يشارك فى المعسكر عدد من الطلاب الإندونيسيين والطلاب النيجيريين المسجلين على منحة دراسية من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة، كما سيقوم الوفد السودانى برفقة وزير الأوقاف بزيارة لمكتبة الإسكندرية باعتبارها أحد أهم معالم الثقافة العالمية قديما وحديثا .

وافتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ونظيره السودانى الشيخ نصر الدين مفرح، الاثنين الماضى، الدورة التدريبية المشتركة الأولى بين الأئمة المصريين والسودانيين من أئمة المساجد الكبرى بالبلدين الشقيقين بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بالسادس من أكتوبر، بحضور وفد سودانى رفيع المستوى يضم رئيس مجمع الفقه الإسلامى بالسودان وأمين عام المجمع، ونخبة من أئمة المساجد الكبرى بالسودان.

وتركز الدورة على قضايا تجديد الخطاب الديني، ومواجهة وتفنيد وتفكيك الفكر المتطرف، وتستمر لمدة أسبوعين، كما يناقش كل من وزير الأوقاف المصرى ونظيره السودانى عددا من القضايا المشتركة، ودعم سبل التعاون والتنسيق فى نشر الفكر الوسطى المستنير ودحض وتفنيد الفكر المتطرف ،كما سيتم عقد عدد من اللقاءات والفعاليات الهامة والمشتركة خلال زيارة الوزير السودانى والوفد المرافق له.