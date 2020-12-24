شكرا لقرائتكم خبر عن سفير اليمن مهنئًا الخليج 365 لفوزه بجائزة الصحافة الذكية: فخر للصحافة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث سفير الجمهورية اليمنية لدى القاهرة الدكتور محمد على مارم برقية تهنئة إلى رئيس تحرير موقع وصحيفة ”الخليج 365” الكاتب الصحفى خالد صلاح بمناسبة حصولها على جائزة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية من نادى دبى للصحافة.

وعبر السفير مارم في برقيته عن أخلص التهانى وأصدق التبريكات بحصول ”الخليج 365” على هذه الجائزة التى تعد تعبيراً عن إنجازاتها في مجال الصحافة الإلكترونية وقدرتها على تحقيق السبق المهنى والوصول إلى المتلقى فى أسرع وقت ممكن.

وأشاد السفير مارم بدور هيئة التحرير وكافة العاملين بالصحيفة بتحقيق هذا الإنجاز الغير مسبوق الذى حققته ”الخليج 365”، معتبراً الجائزة فخراً للصحافة المصرية والعربية، متمنياً دوام التوفيق والنجاح لهيئة التحرير والعاملين فيها.

ومن جانب آخر حرص عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية العربية على تهنئة الخليج 365 بالإنجاز الذى حققه من بينهم السفير أسامة نقلى، سفير المملكة العربية السعودية فى القاهرة، الذى وجه تهنئة لليوم السابع ورئيس تحريرها الكاتب الصحفى خالد صلاح، على جائزة الصحافة الذكية من نادى دبى للصحافة.

وكتب سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة عبر تويتر: "يسرنى تهنئة موقع الخليج 365، لحصوله على جائزة الصحافة العربية فى فئة الصحافة الذكية بمنتدى الإعلام لعربى بــ دبى، الذى يعد تتويجا لإسهامها فى إنتاج المحتوى الرقمى ومواكبة التطور التقنى، والتهنئة موصولة لأخى خالد صلاح، ولجميع العاملين بـ الخليج 365 على هذا الإنجاز المميز".