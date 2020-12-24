شكرا لقرائتكم خبر عن حى الدقى يزيل 355 إشغالاً ويصادر 107 شيشة بالمقاهى المخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، جولة بالتنسيق مع قسم شرطه الدقى وشرطه المرافق، حملة لضبط الكافيهات المخالفة بتقديم الشيشة، بناء على توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، في إطار تكاتف أجهزة الدولة للحفاظ على الصحة العامة باتخاذ كافه الاجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، أن الحملة شملت نسبة الإشغال المقررة والمسببة لإشغال الطريق العام واسفرت عن رفع 355 إشغال و107 شيشة، وتم ايداع جميع المحتويات فى مخازن الحى.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة الاستمرار فى المتابعة الدقيقة على مدار اليوم لتطبيق الضوابط والاشتراطات الخاصة بالمنشآت التجارية والمطاعم والالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعى، فضلاً عن التأكد من الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهى والورش الحرفية.