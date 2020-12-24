شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ونظيره السودانى فى زيارة لمجمع الأديان: مصر بلد التسامح "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مساء اليوم الأربعاء، زيارة لمجمع الأديان بمصر القديمة بالقاهرة وبصحبته الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف بالسودان، والدكتور أسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، والدكتور عبد الرحيم علي محمد رئيس مجمع الفقه الإسلامي بالسودان، والدكتور عادل حسن حمزة الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي، وعبد العاطي أحمد عباس الأمين العام لديوان الأوقاف الإسلامي، ومنتصر عباس محمد علي الأمين العام للحج والعمرة، ومحمد يوسف محمد مدير الأوقاف بولاية الخرطوم ، والسيد يعقوب النور مدير مكتب وزير الشئون الإسلامية والأوقاف بالسودان.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الزيارة شملت مسجد عمرو بن العاص (رضي الله عنه)، والكنيسة المعلقة ، وأشاد الوفد السوداني بعظمة الحضارة المصرية واحتضان مصر لكافة الأديان، معربين عن سعادتهم بما رأوه من تسامح بين أبناء الوطن الواحد مسلمين ومسيحيين ، مقدمين التهنئة للإخوة المسيحيين بأعياد الميلاد.