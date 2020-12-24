شكرا لقرائتكم خبر عن "الجذور التراثية للنقد الأدبى".. أحدث مؤلفات وزير الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن صدور كتاب "الجذور التراثية للنقد الأدبى".. أحدث مؤلفات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، مؤكدة أنه يؤرخ لمسيرة النقد الأدبى من العصر الجاهلى إلى العصر العباسى ويٌبرز أهم الملامح والرؤى النقدية فى كل عصر من هذه العصور، بمقاييس تلك العصور لا بمقاييس غيرها.

وقالت وزارة الأوقاف، إن الكتاب يؤكد أن العقلية العربية لم تكن أبدًا عقلية حامدة بل كانت عقلية واعية وفطنة ناضجة فهم أرباب الفصاحة والبلاغة والبيان، وإن اقتضت طبيعة حياتهم الأولى أن يكون نقدهم فطريًا ذاتيًا، كما يُبين أن النقد شأن سائر العلوم والفنون التى تتطور عبر الزمن ليُبْنَى لاحقها على سابقها حتى تستوى فنًّا مكتمل الأركان شأن سائر نظريات التطور والارتقاء.

ويُوَضح كتاب "الجذور التراثية للنقد الأدبى"، أن تلك الجذور التراثية لنقدنا الأدبى العربى قد شكَّلت منطلقًا ومرتكزًا قويًّا لنظريات النقد الأدبى العربى فى عصوره المختلفة وصولًا إلى العصر الحاضر.