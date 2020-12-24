شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تعلن غدا جهود لجنة كورونا لإصدار أحدث بروتوكول علاجى للوباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، غدا الخميس مؤتمرا صحفيا بحضور أعضاء اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وغرفة صناعة الدواء، للإعلان عن جهود اللجنة العلمية فى إصدار بروتوكولات علاج فيروس كورونا خلال عام.

ويتناول المؤتمر دور وزارة الصحة والسكان فى توفير الأدوية خلال الجائحة بالتعاون مع الشركاء المعنيين، كما سيتم الإعلان عن موقف مصر العلمى فيما يتعلق بالأبحاث التى تم إجراؤها على فيروس كورونا على مستوى العالم والنتائج الدولية والنشر الدولى للأبحاث.

كما سيتم الإعلان عن الآليات الواجب على المواطنين اتباعها للحصول على العلاج، فضلا عن الإرشادات الهامة للوقاية من كورونا أثناء الموجة الثانية ولاسيما للنساء الحوامل وكبار السن.