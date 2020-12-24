شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تعلن غلق 9222 محل بينها 2767 مقهى لمخالفة المواعيد الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن أن عدد المحال التي تم غلقها في المحافظات لمخالفة المواعيد الجديدة لفتح وغلق المحال العامة بلغ حوالى 9222 حتى أمس الثلاثاء، مؤكدا استمرار حملات التفتيش على المحال من جانب رجال المحليات في جميع المحافظات للتأكد من الالتزام بالمواعيد الجديدة.

وأوضح قاسم في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أنه تم غلق 3809 محل، و22 سوق، و198 مطعم، و2767 مقهى ، و1722 ورشة و809 محلات أنشطة أخرى، مشددا على أن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وجه المحافظين بضرورة المتابعة اليومية لتنفيذ القرار بكل حسم، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن وتطبيق الاجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة ، كما طالب المحافظات بضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين.

وكان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، التأكيد على أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة لمساعدة الدولة على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على الفوضى ومنع الإشغالات وعدم إزعاج المواطنين والحفاظ على مرافق الدولة.