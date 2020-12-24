شكرا لقرائتكم خبر عن هل تفرض الدولة حظر تجول ليلة رأس السنة؟.. متحدث الحكومة يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء على مناقشة قرار بحظر التجوال خلال ليلة رأس السنة، قائلا :"لجنة الأزمات لم تناقش أى شىء فيما يتعلق بقرار الحظر".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن اللجنة ستنظر خلال مطلع الأسبوع المقبل، وهي التى ستقرر اتخاذ الإجراءات بشأن حظر التجول.

وتابع أن قطاعي السياحة الطيران من أكثر القطاعات التى تأثرت بفيروس كورونا، متابعا: "كنا نأمل أن يتحسن الوضع الوبائي مع نهاية 2020 لكن هذا لم يحدث، لا سيما أننا نواجه حاليا سلالة ثانية لكورونا".

وكان المتحدث باسم الحكومة أجرى العديد من المداخلات على البرامج التلفيزيونية، للحديث عن الإجراءات التى تتخذها الحكومة بشأن الأوضاع فى ظل مكافحة فيروس كورونا فى الموجة الثانية.