شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم الأسبق يعلن إصابته وأسرته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف جمال العربى، وزير التربية والتعليم الأسبق فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى، عن إصابته وأسرته بفيروس كورونا، بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية لظهور الأعراض الخفيفة عليه وزوجته وابنه فجر الأربعاء الماضى.

ونشر "العربى"، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أنه بدأت تظهر عليه أعراض فقدان حاستى الشم والتذوق، وتم إجراء مسحة طبية له هو وأسرته، جاءت نتائجها إيجابية، مشيراً إلى أن يخضع للعزل المنزلى، مناشدا المواطنين توخى الحذر، لتجنب التعرض للإصابة بالفيروس، مؤكداً أن حالته هو وأسرته بدأت في التحسن.

وأوضح "العربى"، أنه شعر ببرودة شديدة فى جسده، وارتفاع درجة الحرارة حتى وصلت إلى 38.2 درجة، بالرغم من حصوله على بعض المسكنات، قائلا: "توجهت إلى أحد المراكز الطبية المتخصصة، وعلى الفور استقبلونى وأخذوا عينة دم للتحليل، ثم أجروا أشعة مقطعية، بعدها كشف بالسماعة، لنخرج بنتيجة: سيادتك سليم، الحرارة مظبوطة، والرئتان سليمتان، ولا يوجد بلغم ولا كحة، شوية برد في عضلات الظهر، استمر على العلاجات اللي أنت بتاخدها".