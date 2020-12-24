المركز الإعلامى للأزهر يهنئ الخليج 365 لحصوله على جائزة الصحافة الزكية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ المركز الإعلامى للأزهر موقع الخليج 365 لحصوله على جائزة الصحافة العربية في فئة الصحافة الزكية، للإسهام فى صناعة محتوى إخباري رقمي ومواكبة التقدم في المجال التقنى. وأكد المركز الإعلامي للأزهر أن حصول الخليج 365 على جائزة الصحافة الذكية هو بمثابة تتويج للموقع لتجربته الرائدة كواحد من أوائل المواقع الإخبارية العربية التى ساهمت في خلق آفاق جديدة للصحافة العربية، وساعدت على تحولها الرقمى والتواجد على شبكة الإنترنت، وسهلت للمستخدم العربي الحصول على الخبر والمعلومة بشكل فورى.

وفاز موقع ”الخليج 365”، بجائرة الصحافة الذكية ضمن جائزة الصحافة العربية، من نادى دبى للصحافة، وذلك بعد منافسة مع صحيفتين إماراتيتين بارزتين، حيث تمنح الجائزة لأكثر المؤسسات تطورا على صعيد التقنية وآليات عمل صالات الأخبار، وإنتاج المحتوى على مستوى الوطن العربى، وهو ما رأته مؤسسة نادى دبى للصحافة متوفرا فى مؤسسة الخليج 365‪.

جائزة الصحافة العربية، جائزة سنوية أطلقها نادى دبى للصحافة هدفها تقدم الصحافة العربية وتشجيع الصحفيين العرب على الإبداع، وقد أسست فى نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت أول دورة للجائزة فى 2001، وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسى، الذى وضعه نادى دبى للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل يتألف من أعضاء فى اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية، ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانة عامة مقرها نادى دبى للصحافة الإدارة التنفيذية للجائزة.