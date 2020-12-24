شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة تكشف 7 معايير للحصول الآمن على لقاح كورونا الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن 7 معايير هامة للحصول على لقاحات فيروس كورونا بعد تسجيل الفئات الأولى بالتطعيم.

وتضمن المعايير:1- تحديد مراكز لتقديم خدمة اللقاح بكل محافظة.2- الفترة بين الجرعة الأولى والثانية 21 يوما.3- فاعلية اللقاح تتطلب الحصول على جرعتين.4- يجب الحصول على اللقاح من المركز نفسه الذى تم الحصول علية أول مرة.5- عيادات متابعة ما بعد اللقاح لتقديم الرعاية لمتلقي اللقاح.6- رصد ظهور أى أعراض جانبية على متلقى اللقاح ومتابعتهم طبيا سواء خطيرة أو بسيطة.7- تخصيص 50 مقعدا لخدمة اللقاح الطارئ لفيروس كورونا المستجد.

الجدير بالذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان عقدت أمس مؤتمرا بحضور اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، للإعلان عن المستشفيات المدرجة لتقديم الخدمات الطبية لمرضى فيروس كورونا المستجد، والإعلان عن التفاصيل الخاصة بتقديم خدمات لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.