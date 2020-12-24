شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب صيادى كفر الشيخ: الإفراج عن 7 صيادين من البرلس كانوا محتجزين بسرت الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد شرابي، نقيب الصيادين بالبرلس، الإفراج عن الصيادين الـ7 الذين كان ملقى القبض عليهم من قبل قوات حفتر، بعد أن قضوا 25 يوماً بسجن بسرت وأخر ببني غازي، وتسديهم لـ35 ألف دولار غرامة، للصيد في منطقة محذورة.

وأضاف شرابي، لـ"الخليج 365"، كان الصياون في رحلة صيد، فانطلقوا من مصراتة، وألقي القبض عليهم في مدينة سرت على بعد 309 ميل بحري، وأودعوا أحد السجون بسرت لمدة 25 يوميا، وجرى ترحيلهم لأحد السجون بمدينة سيدي غازي، وأفرج عنهم بعد تسديد غرامة 35 ألف دولار للصيد في منطقة محذورة، وسيسلمون المركب من مدينة سرت، ويعودون بها لمدينة مصراتة ليضعوه على القزق ليعودوا إلى مصر، مؤكداً أن أهالي الصيادين عاشوا في حالة قلق طوال الأيام الماضية لخوفهم من إصابتهم بمكروه أثناء احتجازهم.

وفى سياق أخر، قالت وزارة الخارجية المصرية إنها تتابع مستجدات مركب الصيد المصري الذي تم ضبطه من قِبل القوات البحرية التونسية بحالة صيد غير مشروع بمنطقة الصيد الخاصة التونسية جنوب شرق جزيرة قرقنة التونسية وعلى متنه 17 صيادا مصريا.

وفي هذا الإطار صرح السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، أن السفارة المصرية في تونس أفادت أن الصيادين المصريين يتمتعون بصحة جيدة وأنهم متواجدين بالمركب داخل الميناء، وجاري التنسيق مع السلطات التونسية لاتخاذ إجراءات إعادتهم إلي أرض الوطن.