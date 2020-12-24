شكرا لقرائتكم خبر عن ناشطة من الجنوب الليبى: نتطلع لدور مصرى داعم للمؤسسات الوطنية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت فاطمة مهدى الناشطة والباحثة الاجتماعية بمنطقة الجفرة في الجنوب الليبى إن وفد الجنوب الليبى يحمل رسالة للقيادة المصرية حول الأزمة الراهنة في ليبيا، موضحة أن الوفد يدعو لتوحيد الصف ولم شمل الليبيين لبناء دولة قوية، ودعم المؤسسات الوطنية لتأمين حدود ليبيا ليعيش الليبيون في سلام.

وأكدت فاطمة مهدى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" رغبة أبناء الجنوب الليبى في بناء جيش قوى على غرار الجيش المصرى، مشددة على أهمية إنهاء انقسام أبناء الشعب الليبى ونتطلع لدور مصري يدعمنا في توحيد صفوفنا.

ولفتت إلى أن تجاوب القيادة المصرية مع وفد الجنوب الليبى شجعنا على الحضور وطرح رؤيتنا للحل، موضحة أن الدور المصرى واضح ويحظى بقبول من أبناء الشعب الليبى الذين يتطلعون لإرساء أمن والسلام في ليبيا ما سينعكس بشكل إيجابى على أمن واستقرار ليبيا.