شكرا لقرائتكم خبر عن هل تلجأ "التضامن" لإغلاق الحضانات مع تزايد إصابات كورونا؟ مصدر بالوزارة يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الحضانات مستمرة في أعمالها حتى الآن، ولا يوجد أي نية لإغلاقها في الوقت الحالي، وأن أى قرار سيجرى الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة، وسيكون صادرا بشكل رسمي ومعلنا في الوزارة، وذك في حالة إن ساءت الأوضاع بسبب تزايد أعداد مصابي فيروس كورونا في المحافظات.

وأضاف المصدر، في تصريح لـ"الخليج 365"، أنه حتى الآن العمل يسير بشكل جيد في الحضانات، ولا يوجد أي تطورات بشأنها، منذ أن جرى إعادة فتحها بعد انتهاء الموجة الأولى من فيروس كورونا، لافتا إلى أن أي إغلاق بشأن الحضانات سيكون صادرا من وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج.

وكانت أوضحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عبر اتصال هاتفي، منذ يومين مع التليفزيون المصرى، أن نسبة الحضانات التي فُتحت بعد الموجة الأولى لكورونا 34%، وظهرت إصابات بـ11 حضانة (1.25%)، أصيب فيها الأخصائيات وليس الأطفال، وقد عُقمت هذه الحضانات وأعيد فتحها بعد تعافي الاخصائيات، وأضافت أن الوزارة في تفاعل مستمر مع المستجدات، وسيتم تقليل نسبة استيعاب الأطفال إذا تطور الأمر، وإذا ساءت الأوضاع من الممكن أن تغلق الحضانات مرة أخرى.