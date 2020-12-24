شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: الدولة مستعدة لإرسال طيرانها إلى أى دولة لإعادة العالقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إن الدولة المصرية مستعدة لإرسال طيرانها إلى أى دولة لإعادة العالقين ولكن المشكلة فى الدول التى أغلقت مجالها الجوى وخلال اجتماع الأزمة سنناقش مشكلة العالقين.

وتابع، أن النصائح والتحذيرات في كل وقت في ظل كورونا ولكن هناك تعليمات من الحكومة بإلغاء جميع الاحتفالات برأس السنة وأصبحت محظورة، وكل الجهات مستعدة لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، والحفلات تم إلغاؤها تماما، ونحن في وقت لا يتحمل على الإطلاق لأن الناس لن تلتزم بالضوابط وهذا ما رأيناه في كل الاحتفالات التى أقيمت فى الفترة الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى: إحنا داخلين على ألف إصابة في اليوم والوفيات وصلت لـ400 ووارد أن يتضاعف هذا العدد خلال أسبوع، واللجنة القانونية المعنية بقانون تحصيل الغرامات ستنعقد لوضع التصور الجديد بشكل فورى، وفي الأول كان يتم إحالة من لا يلتزم بارتداء الكمامة إلى النيابة ثم إلى المحكمة مما جعل المواطن يعتقد أن القانون غير مفعل والغرامة لن تكون 4 ألاف جنيه ولكن ستكون مبلغا أقل وحتى ولو كانت 100 أو 50 جنيها سيؤتى بثمارها أكثر من الـ4 آلاف جنيه، وسيتم تطبيقه بعد اجتماع لجنة الأزمات الأحد أو الاتنين القادمين وفى حال الوصول إلى قرار سيتم إصدار قرار من مجلس الوزراء لتطبيقه.