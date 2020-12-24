"اتشخصت إيجابي وكنت مخالطة".. الإعلامية دينا عبدالكريم تعلن إصابتها بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت الإعلامية دينا عبدالكريم، مقدمة برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث أجرت التحاليل الطبية التي أثبتت إيجابيها للفيروس، مشيرة أنها لم تظهر لديها أى أعراض حتى الآن، وأن حالتها جيدة.

وقالت عبدالكريم، عبر حسابها بموقع فيسبوك :"أنا شخص لا أحب الانتباه على أي حال علشان كده عزلت نفسي وماقلتش غير للي خالطتهم فقط علشان يعملوا احتياطاتهم، وكل اللي قابلوني معزولين غالبًا وبخير".

وأضافت: "أنا اتشخصت إيجابي كورونا من السبت اللي فات، وكنت مخالطة من قبلها بأسبوع لكن مظهرش عليا أعراض وكتر خيرها البنوتة الحلوة اللي أنا اتعديت منها لأنها قالتلي لما اكتشفت بالصدفة برضه أثناء تحليل للسفر".

وأوضحت: "الخلاصة كلنا مخالطون ومعظمنا إيجابيون واللي بيعرف بالصدفة محظوظ لأنه بيأخد احتياطاته، وأنا زي الفل الحمد لله ومافيش أعراض تقريبًا، لكن ده مش معناه إن الموضوع بسيط لأن رعبنا على اللي بنحبهم قاسي وسخيف ومؤذي".

وتابعت: "أنا النهاردة استعجلت وعملت المسحة التانية ومنتظرة النتيجة، وحكايات العزل لطيفة وصادمة.. وتتبع بقى لو خفينا".