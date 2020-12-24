يتبقى 17 شقة.. الإسكان تخصص 430 وحدة بـ 4 مشروعات في أول أيام الحجز الإلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهي وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية من الحجز الإلكتروني لـ 447 وحدة سكنية بـ 4 مدن جديدة، وهي (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان – العبور)، على الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، غدا الخميس 24 ديسمبر الجاري، بعد أن بدأ الحجز في تمام الساعة العاشر صباحا أمس الثلاثاء.

الحجز في هذه المشروعات يتم بالأسبقية من خلال الموقع الإلكتروني www.hdb-reservation.com ، والخاص ببنك التعمير والإسكان.

وقال مصدر بوزارة الإسكان، إنه خلال أول ساعات من إتاحة الحجز الإلكتروني تم تخصيص 430 وحدة ويتبقى 17 شقة فقط متاحين للحجز حتى يوم الخميس في تمام الساعة الـ 11.59 مساء.

وأضاف المصدر، أن الوحدات المتبقية معظمها في مدينة العاشر من رمضان، بينما الإقبال الأكبر كان على شقق القاهرة الجديدة وأكتوبر.

وللحجز يتم الدخول على الموقع الإلكتروني بالرقم القومي وكلمة المرور لإجراء عملية الحجز، وستظهر شاشة توضح البيانات الأساسية بالاستمارة السابق تسجيلها، ثم تظهر شاشة تمثل بيانات الوحدات المتاح الحجز عليها مرتبة على النحو التالي: (المحافظة – المدينة – المنطقة – نوع الوحدة – رقم العمارة – رقم الوحدة)، ثم الضغط على مفتاح تأكيد الحجز مع إمكانية طباعة كامل بيانات الاستمارة.

ويمكن التعرف أكثر على أسعار ومواصفات المشروعات من هنا:

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