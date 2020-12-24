شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتفقد «مقابر المغاربة» بعد غرقها بالسيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الأربعاء، يرافقة رضا جاب الله، رئيس مدينة مرسى مطروح وفتحى الجمل مدير التضامن الاجتماعى ومسئولى الجمعية الشرعية لمنطقة مقابر المغاربة شرق مدينة مرسى مطروح لمتابعة أعمال رفع كفاءة المقابر من اقامة حواجز خرسانية لمنع دخول وانحدار مياه السيول تجاه المقابر، وكذلك استكمال أعمال الإنارة وتركيب كشافات بالاعمدة، وإنشاء بوابات حديدية لاعمال التحكم ولمنع دخول أي سيارات بمخلفات أو قمامة حفاظا على نظافة وحرمة المقابر، بالإضافة إلى إنشاء مكان للوضوء ومخزن لادوات المقابر كالرخام وغيرها مع مقترح اقامة مظلة بطول 18م، وكذلك التوسع في الاماكن المخصصة للمقابر والاستفادة من جميع المساحات دون اهدار لها مع الدعم باللوادر والحفارات اللازمة لتفتيت وازالة الصخور بالموقع. الوضع في مصر

اصابات 126,273

تعافي 107,162

وفيات 7,130

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