شكرا لقرائتكم خبر عن رصد المخالفات ومنع السرقة.. مميزات الملصق الإلكتروني للسيارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة سابقا، إن الملصق الإلكتروني للسيارة أحد وسائل التحول إلى تنظيم حركة المرور إلكترونيًا.

وأضاف «قريطم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد» أن «الملصق الإلكتروني سيساعد على رصد المخالفات إلكترونيا، فضلا عن حماية السيارات من عمليات السرقة»، مشيرًا إلى وجود ملصقات إلكترونية خاصة بالدراجات النارية.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية أتاحت تسديد قيمة الملصق الإلكتروني عبر بوابة مرور مصر، لافتا إلى أن 31 ديسمبر آخر موعد لتركيب الملصق الإلكتروني.

وتابع قريطم «القانون ينص على ضرورة تركيب جميع المركبات سواء موديل جديد أو قديم للملصق الإلكتروني»، مشيرا إلى عدم وجود قرار بإلغاء سير أي مركبة.

وأشار إلى أنه حال تحطم زجاج السيارة يتم تركيب ملصق إلكتروني جديد.