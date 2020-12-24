شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بنها يصدر قرارات تعيين وكلاء كليات ورؤساء أقسام (الأسماء) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، قرارات جديدة تضمنت تعيين الدكتور عمرو حنفي أحمد، الأستاذ بقسم المساحة بكلية الهندسة بشبرا، وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال السيد عبدالعزيز، الأستاذ بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة بشبرا، وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب.

وقرر رئيس جامعة بنها تعيين الدكتور علاء السيد عبدالغفار الأستاذ بقسم التناسل والتوليد والتلقيح الاصطناعي بكلية الطب البيطري رئيسا لمجلس قسم التناسل والتوليد والتلقيح الاصطناعي، والدكتور الأنصاري حسن محمد الأستاذ بقسم قانون المرافعات بكلية الحقوق رئيسا لمجلس قسم قانون المرافعات والدكتور محمد عبده محمد الأستاذ بقسم أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم أمراض القلب والأوعية الدموية، والدكتورة شيرين محمد صبحي الأستاذ بقسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية الطب البشري رئيسا لمجلس قسم الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، إضافة إلى إسناد رئاسة قسم القانون الدولى العام بكلية الحقوق إلى الدكتور جميل محمد حسين الأستاذ المتفرغ بقسم القانون الدولي العام.

وشملت القرارات تجديد تكليف الدكتور طارق عيسوي الأستاذ المساعد بقسم الأمراض الصدرية بكلية الطب البشري للقيام بأعمال المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية بكافة الصلاحيات، وتكليف أيمن بيومى محمد أمين الجامعة المساعد للشئون المالية للقيام بمهام أمين الجامعة، وتكليف الدكتور محمد فكري محمد المدرس بقسم الهندسة الزراعية بكلية الزراعة للعمل مديرا لمركز الخدمة العامة للمعلومات والخدمات البحثية بالجامعة، وتكليف الدكتور محمود عبدالغفار الأستاذ المساعد بقسم الهستولوجيا بكلية الطب البيطري للعمل مديرا لوحدة إدارة مشروعات التطوير بالجامعة، وتكليف المهندسة منال فاروق توفيق كبير مهندسين بدرجة مدير عام للقيام بمهام مدير عام الإدارة الهندسية، وتكليف أحمد رجب أحمد أخصائى شؤون تعليم أول بالدرجة الأولى التخصصية لوظائف التعليم للقيام بمهام مدير عام العلاقات العلمية والثقافية.

وتضمنت القرارات تكليف محمد دياب عبداللطيف أخصائي شؤون مالية بالمستوى الأول بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف التمويل والمحاسبة للقيام بمهام مدير عام الإدارة الإستراتيجية (التخطيط ومتابعة الخطة)، وتكليف ناصر عبدالهادي موجه إداري بالمستوى الأول بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف التنمية الإدارية للقيام بمهام مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة ( التوجيه المالي والإداري )، تكليف مجدي عبدالدايم سليمان أخصائي شؤون عاملين بالمستوى الأول بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف التنمية الإدارية بمهام مدير عام الموارد البشرية (شئون عاملين _ شؤون أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم _ التنظيم والإدارة )، وتكليف محسن عبدالعال اخصائى متابعة أول بمستشفيات بنها الجامعية للقيام بمهام نائب مدير المستشفيات الجامعية للشؤون الإدارية، وتكليف اسلام اسماعيل أخصائي مشتريات ثانى مستوى ( أ) بمستشفيات بنها الجامعية للقيام بمهام نائب مدير المستشفيات الجامعية للشؤون المالية.

وأصدر رئيس الجامعة قرارا بتشكيل مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعة برئاسة الدكتور محمد منصور حمزة وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب وعضوية كلا من الدكتور عصام حسني عبدالحليم الأستاذ بكلية الحقوق والمستشار عمرو محمد أحمد شعبان ويتولى المجلس نظر الدعوى التأديبية المحالة في الأعوام السابقة التي لم تنتهي بعد والدعوي الحالية.