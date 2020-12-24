شكرا لقرائتكم خبر عن بدون حضور شعبي.. «إيبارشية إسنا» تحتفل بعيد استشهاد الأنبا أمونيوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفلت ايبراشية إسنا وأرمنت، بعيد أستشهاد «الأنبا أمونيوس» بدير الشهداء بقرية القرايا التابع لمركز ومدينة إسنا، والتى تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى عيد نياحته في اليوم الرابع عشر من شهر كيهك من كل عام قبطى، وذلك «بدون حضور شعبي».

وترأس نيافة الأنبا يواقيم الأسقف العام لإيبارشية إسنا وأرمنت، صلوات قداس عيد ذكري أستشهاد «الأنبا أمونيوس»، وذلك بحضور آباء كهنة الإيبارشية.

ويقع دير الشهداء على مسافة 5 كيلو متر جنوب غرب مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، ويحتوى على كنيستين إحداهما من القرن الرابع الميلادى والأخرى حديثة أنشأت في أوائل القرن العشرين.

وبُني هذا الدير على مشارف الصحراء الغربية في نفس مكان دير قديم يسمى دير أنبا أسحق وسمى بدير الشهداء، لأنه نفس المكان الذي أستشهد فيه معظم سكان إسنا من المسيحين على يد جنود الرومان في نهاية القرن الثالث الميلادى ويحمل هذا الدير أيضاً أسم الأنبا أمونيوس الشهيد أسقف مدينة إسنا وقت الإستشهاد، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكري عيد أستشهاده في اليوم الرابع عشر من شهر كيهك من كل عام قبطي.