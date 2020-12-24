شكرا لقرائتكم خبر عن بيان مهم من «الخارجية» بشأن احتجاز 17 صيادا مصريا في تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الخارجية، أنها متابعة مستجدات مركب الصيد المصري الذي تم ضبطه من قِبل القوات البحرية التونسية بحالة صيد غير مشروع، بمنطقة الصيد الخاصة التونسية جنوب شرق جزيرة قرقنة التونسية، وعلى متنه 17 صيادا مصريا.

وقال السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج، إن السفارة المصرية في تونس أفادت بأن الصيادين المصريين يتمتعون بصحة جيدة وأنهم متواجدين بالمركب داخل الميناء، وجاري التنسيق مع السلطات التونسية لاتخاذ إجراءات إعادتهم إلي أرض الوطن.