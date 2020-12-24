«صحة السويس» تطالب المواطنين باستكمال إجراءات التسجيل بـ«التأمين الشامل»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الصحة بالسويس دعوتها للمواطنين استكمال إجراءات التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين بالمحافظة، وذلك بالأوراق المطلوبة للتسجيل بالمنظومة وهي بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجه والابناء الذين يحملون بطاقات الرقم القومى وقسيمة الزواج وإيصال مرافق.

أما بالنسبة للأطفال فتستخدم شهادات الميلاد المميكنه فقط، حيث إن التسجيل متاح في الوحدات والمراكز الصحية بحسب كل منطقة تابع لها محل السكن ومرفق اسماء المراكز والوحدات التي يتم التسجيل بها.

وبعد تسجيل البيانات سيتم فتح ملف عائلي للأسرة، على أن يتم بعد ذلك إجراء الفحص الطبي الشامل أو تحديد الموعد المناسب لإجرائه، للاطمئنان على كل أفراد الأسرة.

صحة السويس تطالب المواطنين بأستكمال إجراءات التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل