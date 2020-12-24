شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 11 شخصا في حادث تصادم بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب 11 شخصا، مساء الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة شرطة «لوري» وميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي في النطاق الإداري لمركز المنيا.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي، وأسفر عن وقوع عدد من الجرحى والمصابين.

وبانتقال رجال الشرطة وسيارات الإسعاف والحماية المدنية، تبين إصابة 11 شخص، نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، وأخرى شرطة «لوري».

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وجرى نقل المصابين، إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وانتقل رجال المرور لموقع الحادث لرفع آثاره وتسيير الحركة بالطريق ومعرفة الأسباب والظروف، وجرى إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.